Воронеж, 9 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Воронеже 61-летняя женщина получила травмы в маршрутном автобусе из-за резкого торможения утром 9 декабря, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

Инцидент произошел около 08:20 на улице 20 лет Октября. По предварительным данным, 25-летний водитель маршрутного автобуса «Волгабас 5270» резко затормозил. В результате 61-летняя пассажирка упала.

«В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.

По данному факту начата проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.