Москва, 9 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Фондовые индексы США 8 декабря завершили сессию скромным подъемом, замедлив рост после двухдневного ралли, которое подтолкнуло ведущие индексы ближе к рекордным максимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«При этом нельзя не отметить общее охлаждение спроса на риск, что прослеживалось и сегодня, 9 декабря, в Азии, где рынки торговались разнонаправленно.

Сообщения от Pfizer не возымели длительного эффекта и после первоначальной бурной позитивной реакции даже сменились некоторым скептицизмом. Фармацевтическая компания, сославшись на предварительные исследования, заявила, что три дозы ее вакцины нейтрализуют омикрон.

В целом новость неплохая и подпитывает надежды на успешную борьбу с новым вирусом, однако пока участники рынка предпочитают более трезво подходить к подобного рода заявлениям, в том числе ввиду отсутствия убедительных подтверждений вместо лабораторных исследований на первоначальной стадии.

Между тем новый штамм обнаружен уже почти в 60 странах мира, и в ВОЗ уверены, что это число продолжит расти. Теперь, когда всплеск оптимизма, который наблюдался с начала этой недели, угасает, к концу торговой пятидневки не исключено возвращение фондовых площадок в режим локальной медвежьей коррекции.

Причем в пользу реализации такого сценария говорит также потенциально сильный отчет по инфляции в США, который увеличит шансы на более агрессивное повышение ставок ФРС. Фиксация прибыли будет уместной и даже логичной в том числе перед заседанием Федрезерва на предстоящей неделе.

В этом контексте неделя обещает быть насыщенной и интересной, ведь заседание Центробанка пройдет не только в США. Свои решения по монетарной политике также огласят регуляторы Британии, ЕС и Японии.

Особенно любопытно будет пронаблюдать реакцию пары евро/доллар. Учитывая гораздо более агрессивную риторику Федрезерва в сравнении с ЕЦБ, понижательные риски для единой валюты довольно высоки, и чем больше окажется контраст между центробанками, тем глубже котировки могут уйти под отметку 1.1200», — пояснил эксперт.

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