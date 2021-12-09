Ставрополь, 9 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова правоохранители нашли среди его имущества, кроме домовладения с золотым унитазом, еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«В ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», —приводит слова генпрокурора РИА Новости.

По данным руководителя надзорного ведомства, все это имущество было записано как на самого арестованного главу Госавтоинспекции Ставрополья, так и на его знакомых и родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Сафонов был задержан в июле 2021 года по подозрению в получении взяток на сумму около 19 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела были задержаны около 40 сотрудников ГИБДД Ставрополья

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