Уфа, , 11:40 — REGNUM Дополнительное финансирование на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трёх лёт получит Башкирия из средств федерального бюджета. Соответствующие распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ясли

Согласно документу, в 2021 году Башкирия получит 46,3 млн рублей, в 2022 году — 59,8 млн рублей, в 2023 году — 76,9 млн рублей.

Сообщается, что повышение доступности дошкольных организаций для детей до трёх лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие три года в Башкирии были возведены 46 детских садов на 7953 мест.