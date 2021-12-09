Саакашвили нарушил границу при помощи экс-чиновника — прокурор
Тбилиси, 9 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог вернуться в Грузию с Украины благодаря помощи бывшего чиновника одного из силовых ведомств. Об этом 9 декабря сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.
«Установлено, кто оказывал ему помощь на территории Украины. Именно бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов помог обвиняемому Михаилу Саакашвили незаконно пересечь государственную границу», — сказал Вепхвадзе.
Он заявил, что этот чиновник проживает на Украине. Прокурор надеется, что на заседании 9 декабря адвокаты Саакашвили не будут против предъявления соответствующих доказательств.
Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Его обвинили в нарушении границы, так как он вернулся на родину, минуя пограничные пункты. По версии следствия, он прибыл в Грузию 29 сентября в контейнере с едой, который доставили на пароме в Поти.