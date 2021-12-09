Тбилиси, 9 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог вернуться в Грузию с Украины благодаря помощи бывшего чиновника одного из силовых ведомств. Об этом 9 декабря сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Установлено, кто оказывал ему помощь на территории Украины. Именно бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов помог обвиняемому Михаилу Саакашвили незаконно пересечь государственную границу», — сказал Вепхвадзе.

Он заявил, что этот чиновник проживает на Украине. Прокурор надеется, что на заседании 9 декабря адвокаты Саакашвили не будут против предъявления соответствующих доказательств.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Его обвинили в нарушении границы, так как он вернулся на родину, минуя пограничные пункты. По версии следствия, он прибыл в Грузию 29 сентября в контейнере с едой, который доставили на пароме в Поти.