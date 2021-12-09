Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Разработчики Instagram трудятся над воссозданием хронологической версии ленты. Об этом 8 декабря пишет Endadget, ссылаясь на генерального директора соцсети Адама Моссери.

Instagram (сс) Solen Feyissa

В компании решили вернуть хронологическую ленту спустя более чем пять лет. «В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году», — говорит Моссери.

ИА REGNUM напоминает, до 2016 года публикации в Instagram отображались в хронологическом порядке. Сейчас лента создаётся на основе алгоритма, подстраивающегося под интересы пользователя.

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