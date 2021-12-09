Афины , , 11:38 — REGNUM Греция и Австралия являются двумя морскими государствами, которые поддерживают усилия по деэскалации напряженности в морских регионах в соответствии с международным правом. Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн после встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в Афинах 8 декабря.

Мельбурн. Австралия

Пейн, которая является первым министром иностранных дел Австралии, посетившим Афины за 10 лет, отметила, что обе страны объединены историческими связями между своими народами и общими ценностями.

«Наши отношения были еще более укреплены очень большой и активной греческой общиной в Австралии. Это динамичное сообщество, которое вносит значительный вклад в бизнес-сектор, инвестиции, культуру», — сказала министр, добавив, что греки Австралии являются одним из крупнейших сообществ экспатриантов в мире.

Австралийский министр подчеркнула, что «как нации, мы также разделяем исторические связи благодаря участию австралийских солдат в двух мировых войнах».