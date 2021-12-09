Томск, 9 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. На вечер 23 декабря с космодрома Плесецк намечен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом 9 декабря говорится в сообщении на странице администрации Каргасокского района Томской области в соцсети «ВКонтакте».

Mil.ru Ангара А5

"Планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» (Архангельская область). Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18:00 мск (резервная дата запуска — 24 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что район падения отделяющихся частей ракет-носителей частично находится на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина может впервые отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon.