Москва, 9 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В ряде регионов России не осталось местных банков. Об этом 9 декабря заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Это обстоятельство беспокоит специалиста. С его слов, в 50 регионах России остался только один местный банк или вообще ни одного.

«Мне могут возразить и сказать: какая разница местный банк или филиал крупного столичного банка. Большая разница — на местах с широким кругом населения, малым и средним бизнесом на понятно языке, языке не конвейера, а индивидуально работают местные банки», — сказал Тосунян.