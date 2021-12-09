Село Павино, Костромская область, , 11:39 — REGNUM В селе Павино Костромской области нарушивший масочный режим житель напал на полицейского. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Инцидент произошёл в августе 2021 года. Сотрудник полиции пришёл домой к мужчине, чтобы составить протокол об административном правонарушении. До этого мужчина находился в магазине без средств индивидуальной защиты. Однако вместо ответов на вопросы павинец ударил полицейского стальным строительным уголком по голове.

Мужчина не получил серьёзных травм, но был вынужден обратиться за помощью к медикам. За применение насилия в отношении представителя власти суд назначил агрессору наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно. Кроме этого, за нарушение правил безопасности в пандемию нападавший заплатил 3 тысячи рублей штрафа.

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