Москва, , 11:34 — REGNUM Большое количество пассажиров скопилось на нескольких станциях Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом 9 декабря сообщает Телеграмм-канал «Москва с огоньком».

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«На Чистых прудах пустые поезда проходили мимо, сейчас начали ходить каждые 2 минуты, но забитые полностью людьми, и людей меньше не становиться на перроне», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплено видео, на котором запечатлено большое число пассажиров на станции «Чистые пруды» и проходящий мимо них без остановки поезд метро.

Кроме того, добавляется, что позднее движение поездов на Сокольнической линии начало осуществляться в соответствии с графиком. При этом отмечается, что ранее на станции «Библиотека имени Ленина» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции «Бульвар Рокоссовского».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Москве пассажир упал на пути на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.