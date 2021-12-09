Сеул, 9 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён опередил по популярности кандидата от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывшего генерального прокурора страны Юн Сок Ёля. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 8 декабря среди 1044 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 36% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 38%.

Кандидат от правящей партии опередил кандидата от оппозиции впервые.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (4%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 43%. Не одобряют деятельность президента 52% опрошенных.

Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» составил 35%, правящей Демократической партии «Тобуро» — 34%, Народной партии — 3%, партии Справедливости — 4%.