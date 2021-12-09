Москва, , 11:32 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин поздравил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с 10-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, основные приоритеты работы РФПИ — поддержка ведущих отечественных фармацевтических компаний, что особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией коронавируса.

«Именно РФПИ стал инициатором производства тест-систем для диагностики и лекарств для лечения COVID-19. Внёс существенный вклад в продвижение первой в мире вакцины «Спутник V», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, «Спутник V» назвал самой безопасной и эффективной вакциной в мире глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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