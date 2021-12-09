Манама, , 11:42 — REGNUM Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман продолжит свой турне по региону Персидского залива визитами в Кувейт и Бахрейн. Об этом 9 декабря сообщает официальное издание Saudi Gazette.

Наследный принц Мухаммед

В ожидании прибытия Мохаммеда бин Салмана, в Манаме прошло заседание координационного совета Саудовской Аравии и Бахрейна, в ходе которого обсуждался ряд совместных соглашений между двумя странами.

Ожидается, что в ходе визита принца в Бахрейн будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества между Саудовской Аравией и её соседями, а также совместные действия арабских государств на международной арене. Визит проходит в преддверии саммита стран Персидского залива, перед которым саудовские власти стремятся заручиться поддержкой всех стран региона.

Ранее Мохаммед бин Салман посетил с официальным визитом Оман, ОАЭ и Катар.