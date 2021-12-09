Афины , 9 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Греция и Австралия привержены соблюдению международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи со своей австралийской коллегой Марис Пейн в Афинах 8 декабря.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Несмотря на большое географическое расстояние между двумя странами, сказал Дендиас, лидеры поддерживают «одни и те же принципы и одни и те же ценности: демократию и права человека, уважение международного права и особенно морского права, необходимость мирного разрешения споров и запрет угрозы насилия, как прямо указано в Уставе Организации Объединенных Наций».

Греческий министр отметил, что он удовлетворен тем, как Австралия рассматривает Морское право и Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. Существует также много возможностей для дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений, особенно после значительных австралийских инвестиций в Грецию в контексте сети распределения электроэнергии, добавил он.