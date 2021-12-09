Пермь, , 11:30 — REGNUM В Перми Общественный совет по развитию такси подготовил обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, где просит исключить из законопроекта поправку, касающуюся единого цвета для такси — белого. Об этом сообщают СМИ.

Такси j nnesk sser

Как считают общественники, при одобрении требования к внешнему виду такси Законодательным собранием таксисты, осуществляющие легальную деятельность, столкнутся с большими трудностями.

«Указанная мера повлечет рост нелегального рынка таксомоторных перевозок в регионе — при действующем порядке контрольно-надзорной деятельности и административных наказаний частным перевозчикам будет выгоднее работать нелегально по сравнению с расходами на покупку автомобиля соответствующего цвета», — говорится в письме.

Что касается полосы из красных и белых квадратов на кузове такси, то, по мнению авторов обращения, на затраты перевозчиков следует выделить субсидии.

Напомним, в Заксобрание поступил законопроект, которым инициируется единый внешний вид машин, работающих в формате такси. Среди требований — единый белый цвет и красный пояс на кузове из красных и белых квадратов, расположенных в шашечном порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пермском крае предлагают единый цвет для такси – белый