Омск, , 11:28 — REGNUM Пост председателя избирательной комиссии Омской области сохранил Алексей Нестеренко.

ЦИК Омской области Omsk.izbirkom.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избиркома, 9 декабря состоялось первое заседание избирательной комиссии. Главной задачей было избрание председателя, заместителя и секретаря нового состава облизбиркома.

Ранее ЦИК РФ приняла решение, согласно которому на должность председателя избиркома Омской области была предложена кандидатура Алексея Нестеренко. Он являлся председателем предыдущего состава комиссии.

В тайном голосовании приняли участие все присутствующие 14 членов комиссии. Председателем нового состава облизбиркома единогласно был избран Алексей Нестеренко.

Напомним, Нестеренко является председателем избирательной комиссии Омской области с 2012 года.

На должность заместителя председателя комиссии был избран Иван Ходаков, на должность секретаря комиссии — Александр Христолюбов.

Ходаков является членом областного избиркома с 2015 года. Христолюбов — бессменный секретарь облизбиркома с 2011 года.