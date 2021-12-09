Москва, 9 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В России необходимо стимулировать кредитование. Об этом 9 декабря заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалиста, эти меры нудны, в первую очередь, для обеспечения роста экономики. Однако развивать заимствования следует не в той форме, в которой кредитование представлено в России на сегодняшний день.

«Очевидно, что для развития экономики нужно максимально включить в активное состояние рынок кредитования. Но не в том его виде, как он существует сегодня, когда ограниченный круг банков зарабатывает баснословные прибыли. Средства господдержки распределяются в основном между ними», — сказал Тосунян.