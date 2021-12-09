9 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

8 декабря в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность», основной темой которого стала проблема преемственности истории и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Филипп Попов, , 12:40 — REGNUM 8 декабря в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность», основной темой которого стала проблема преемственности истории и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Модест Колеров. Кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM. Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021 © ИА REGNUM

Во вступительном слове кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров охарактеризовал наступающую череду 80-летних юбилеев событий Великой Отечественной как время передачи эстафеты исторической памяти, требующее предельного сосредоточения памяти о прошедших войну предках и максимальной защиты исторического наследия от угроз лжи, беспамятства и прямых враждебных действий.

Доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко начал свое выступление с упоминания недавней публикации в германской газете Die Welt, «объяснявшей» провал нацистского наступления на Москву осенью 1941 года распутицей.

Владимир Павленко(справа). Доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM. Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021 © ИА REGNUM

Павленко выразил мысль, что пока в нашей стране не начнут уважать подвиг предков и не прекратят, например, драпировать Мавзолей Ленина, все призывы к недопущению зарубежных фальсификаций нашей истории не возымеют никакого положительного эффекта.

«Зеленый свет чужим фальсификациям открываем мы сами нашими фальсификациями, крупнейшая из которых — отрицание роли Коммунистической партии и советской власти в великой Победе», — заявил Павленко.

Он подчеркнул, что если бы не Октябрьская революция, то Россия стараниями Временного правительства прекратила бы существование еще к исходу 1910-х годов.

Говоря о роли Московской битвы, Павленко указал на ее положительное влияние на образование Антигитлеровской коалиции, процесс создания которой после начала контрнаступления Красной армии под Москвой перешел в организационную плоскость. Также он обратил внимание на подрыв боевого духа германских войск и их убежденности в собственном превосходстве, для иллюстрации этого подрыва упомянув, что солдаты вермахта удостоили учрежденную руководством нацистской Германии медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941−1942» «почетного» прозвания «мороженое мясо».

Особое место в своем докладе Павленко уделил наследию недобитых нацистов и угрозе фашистского реванша, признаки которого содержат все нынешние основные мировые процессы, «от демагогии устойчивого развития до ковидошизофрении, всеобщей вакцинации и куаризации». Также он отметил свободное распространение в России коллаборационистской литературы и почти полное отсутствие освещения 80-летней годовщины Московской битвы.

О явно не способствующей сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны политике телевидения в своем докладе сказал и кандидат политических наук, руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин. Он обратил внимание, что на вроде бы специально созданном именно для сохранения памяти канале с говорящим названием «Победа» регулярно транслируются антисоветские русофобские поделки вроде одиозного сериала «Штрафбат», и в целом вещание этого канала явно направлено на насаждение мысли, что советский народ просто угодил в жернова схватки двух тоталитарных систем.

Шишкин связал необходимость передачи эстафеты исторической памяти с необходимостью почистить собственные «авгиевы конюшни», в частности, обратив внимание на ситуацию с пактом Молотова — Риббентропа, в отношении которого до сих пор остается в силе принятое в 1989 году Советом депутатов СССР осуждающее его постановление, хотя отдаление советской границы на запад в соответствии с пактом усложнило гитлеровцам задачу захвата Москвы.

Олег Назаров. Доктор доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк». Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021 © ИА REGNUM

Доктор доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров в своем докладе осветил тему восприятия Московской битвы глазами гитлеровцев. Отдельно Назаров остановился на роли пресловутой распутицы — сравнив ее описание в воспоминаниях наших и немецких участников Московской битвы, он подчеркнул, что грязь и бездорожье создавали трудности обеим сторонам, и Красная армия находилась даже в худшем положении, поскольку германские войска наступали, и даже крепко увязшая техника оставалась на контролируемой ими территории, тогда как советским войскам приходилось свою застрявшую технику либо оставлять врагу, либо уничтожать.

Назаров пришел к выводу, что в германских документах и нарративных источниках вполне прослеживается причина, по которой после успешного окружения массы советских войск под Вязьмой и Брянском силы вермахта не смогли взять Москву, и причина эта не в грязи, а в сопротивлении красноармейцев и в усилиях советского командования, прежде всего вызванного Сталиным из-под Ленинграда Георгия Жукова, по восстановлению целостного фронта.

Историк также отметил, что на втором этапе наступления на Москву, начавшемся в середине ноября, командующий германской группой армий «Центр» пустил в дело все свои силы вплоть до последних резервов, пошел по сути ва-банк, поскольку рассчитывал, что Красная армия не имеет большой глубины обороны и в целом находится в худшем положении. Позднее, уже в начале зимы, он совершил еще один просчет, когда не воспринял всерьез предостережения разведки о появлении свежих советских сил.

Владимир Литвиненко. Кандидат философских наук, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ © ИА REGNUM

Кандидат философских наук, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Владимир Литвиненко в своем докладе отметил, что нередко Московскую битву называют началом коренного перелома в войне, и назвал такую оценку неверной в связи с тем, что перелом в войне происходит тогда, когда одна из сторон лишается возможности осуществлять стратегические наступательные действия — тогда как события 1942 года показали, что такую возможность немцы вполне сохранили. Но вместе с тем Литвиненко высказал тезис о Московской битве как о событии, вызвавшем перелом в сознании участников войны.

Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в своем докладе осветил японские планы в отношении СССР в годы Великой Отечественной войны в свете интерпретации событий Второй мировой войны в современной Японии. Кошкин отметил, что сейчас с японской стороны нередко говорится о неколебимой верности Японии советско-японскому пакту о нейтралитете 1941 года и даже о том, что Советский Союз должен был благодарить Японию за то, что она не присоединилась к нацистской агрессии, что якобы и позволило отстоять Москву.

Историк напомнил о плане «Кантокуэн» по вторжению в СССР, который как раз разрабатывался в 1941 году. Также он сказал о японской «стратегии спелой хурмы», подразумевавшей вторжение в СССР в случае, если в советско-германском противостоянии наметятся признаки неотвратимого поражения Советского Союза, одним из которых японцы видели как раз падение Москвы — так что на деле именно победа Красной армии в битве под Москвой отвратила японское вторжение, а не японский «нейтралитет» позволил защитить советскую столицу.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в своем докладе выдвинул тезис, что главная идеологическая угроза для нынешней России заключается в антисоветизме, который прежде всего подрывает возможность народного единства и разрушает преемственность отечественной истории.

Антисоветизм в преломлении к Великой Отечественной войне выражается в попытках отделить от Победы советскую систему, Коммунистическую партию и Сталина. Проявлениями этой линии на символическом уровне являются драпировка Мавзолея, двуглавые орлы на мемориалах в честь героев Великой Отечественной войны, портреты Жукова с триколором и так далее.

Демурин отметил, что для противодействия выхолащиванию идеологических основ победы в Великой Отечественной войне следует бороться не только с общеполитическим антисоветским посылом, но и с формированием неправильного представления об общественной среде, в которой были воспитаны победители. Также он заявил о важности советской эпохи для нашего будущего как опыта построения справедливого общества.