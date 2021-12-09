Барнаул, , 11:25 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 9 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 080 146 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 5219 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцина © Наталья Диева

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Из общего числа привитых 116 695 жителей региона получили первую прививку (на 3238 меньше, чем в предыдущей суточной сводке).

Число полностью привитых граждан составляет 913 471 человек (+7831 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 49 980 ревакцинированных (+623 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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