Москва, , 11:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием создания фонда. Глава государства отметил, что РФПИ внес существенный вклад в разработку и продвижение вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По словам Путина, за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие как у представителей российского бизнеса, так и зарубежных партнеров.

«Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства также добавил, что такие значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, а также грамотным управленческим и коммерческим решениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» является самой безопасной и эффективной вакциной в мире.

Глава РФПИ в качестве примера привёл исследование, проведённое в Венгрии. Результаты исследования показали, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 98%. Это означает, что привитые данной вакциной люди защищены от тяжёлого и летального исхода заболевания в 130 раз лучше, чем непривитые. Среди пяти вакцин, которые проходили испытания в Венгрии, это самый высокий показатель.

Читайте также: В ВОЗ назвали сроки инспекции российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»