Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ФСБ. Речь идёт о 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 56-летняя жительница Канаша. Следственное управление СКР по Чувашии, которое вело дело, полагает, что в 2019 — 2020 годах обвиняемая вложила в финансовый проект почти 9 млн рублей, в результате не получив ни дохода, ни возврата собственных вложений.

По версии правоохранителей, знакомый предложил женщине решить её вопрос после передачи 1,5 млн рублей взятки сотруднику УФСБ якобы для оказания содействия. Обвиняемая согласилась и передала, как установило следствие, первую часть суммы — 400 тыс. рублей

«Но «посредник» не намеревался передавать взятку сотруднику органов безопасности, а похитил полученные средства», — говорят в надзорном ведомстве республики.

Преступная деятельность пресечена УФСБ по Чувашии.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в особо крупном размере»). Дело рассмотрит Канашский районный суд.

В надзорном ведомстве отмечают, что полиция продолжает расследовать дело о хищении средств у обвиняемой. Ранее был осуждён за мошенничество посредник в передаче взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатырском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского. Его обвинили в даче взятки врачу за выдачу справки об освобождении от работы.

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