Париж, 9 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к «мирным отношениям» с Алжиром, сообщает Le Figaro.

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«Я надеюсь, что наши страны вместе возобновят путь мирных отношений и смогут смотреть в будущее», — заявил Жан-Ив Ле Дриан после встречи с президентом Абдельмаджидом Теббуном.

Франция надеется на возобновление политических обменов между двумя правительствами в 2022 году.

По словам Жан-Ив Ле Дриана, Алжир является важным партнером для Франции.

Франция и Алжир вместе сталкиваются с серьезными проблемами в нестабильной региональной и международной обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, в органах здравоохранения Франции объявили, что стране угрожает эпидемия гриппа.