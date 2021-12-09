Лима, , 11:55 — REGNUM С 10 декабря правительство Перу вводит новые меры, препятствующие распространению штамма Омикрон на территории страны. Об этом сообщает перуанское агентство LaRespublica со ссылкой на заявление президента.

К новым мерам относится введение «паспортов здоровья» для посещения общественных мест, пересечения границ и использования общественного транспорта. Наличие «паспорта» будет проверяться через специальное мобильное приложение. Также к очному формату работы смогут вернуться только полностью прошедшие вакцинацию сотрудники. Временно будут закрыты сухопутные границы с Колумбией, Боливией, Бразилией, Эквадором и Чили. Прибывшие из-за границы будут обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации и свежий ПЦР-тест. Также в Новогоднюю и Рождественскую ночь вводится комендантский час.

Вчера в Перу был госпитализирован с подозрением на штамм Омикрон прибывший в страну 27 ноября гражданин Китая. В Японии 6 декабря с подтвержденным штаммом был изолирован гражданин Перу. Несмотря на это, Минздрав Перу все еще не подтвердил ни одного случая заражения новым штаммом.

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