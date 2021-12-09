Москва, 9 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Воздушные перевозчики предложили убрать из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте положение о возврате денег за билет пассажиру, у которого такого кода не оказалось к моменту вылета, а билет был куплен по невозвратному тарифу. Об этом пишет 9 декабря газета «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Издание отмечает, что такое предложение прозвучало на встрече представителей авиакомпаний с депутатами комитета Госдумы по транспорту 7 декабря. Перевозчики полагают, что с пассажирами без QR-кодов следует поступать, как со всеми остальными, то есть оформлять отказ от полёта в соответствии с условиями применения тарифа (УПТ).

«Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — пояснил один из собеседников газеты.

В текущей редакции законопроекта предусмотрен возврат стоимости билета тому пассажиру, у которого к моменту полёта не оказалось QR-кода. В перевозке ему откажут, но деньги полностью вернут в течение 30 дней.

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Предложение об отказе возвращать деньги связано с опасениями авиакомпаний в том, что средств на это не найдётся в бюджете. После введения проверки QR-кодов поток пассажиров может сократиться.

Обсуждались на встрече в Думе и другие предложения. Они касались процедуры предъявления QR-кода (при покупке авиабилета или при регистрации на рейс), а также транзитных пассажиров, прибывающих из других стран.

Другой источник рассказал, что предложения перевозчиков «нашли понимание». Авиакомпании письменно представят их после первого чтения законопроекта, которое, как сообщало ИА REGNUM, намечено на 16 декабря.

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