Биробиджан, , 11:24 — REGNUM Медицинские организации Еврейской автономной области остро нуждаются в кадрах. В больницах открыты вакансии около 50 врачей, есть работа для десятков медсестёр, сообщило ИА ЕАОMedia.

София Вейверите. Наши хирурги. 1974

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В том числе для областной больницы ищут четырёх кардиологов и столько же рентгенологов и неонатологов. Медучреждение также нуждается в трёх травматологах-ортопедах и в таком же количестве урологов, хирургов и нейрохирургов. Помимо этого нужны семь терапевтов и шесть акушеров-гинекологов, а также два специалиста по рентгенэндоваскулярной диагностике. Открыты вакансии анестезиолог-реаниматолога, врача-эндоскописта, врача общей практики, офтальмолога, невролога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике. За труд им предлагают платить 35 тыс. рублей в месяц.

На зарплату в 70 тыс. рублей медучреждение ищет четырёх заведующих отделениями. Санитаркам, акушеркам, фельдшерам и медсёстрам (в общей сложности более 30 вакансий), которые устроятся в областную больницу ЕАО, собираются платить около 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии очередной скандал из-за оптимизации системы здравоохранения. На этот раз принято решение о закрытии отделения хирургии областной больницы. Оттуда уволились все три хирурга, но причиной прекращения работы отделения назван коронавирусный карантин. Люди требуют прокурорских проверок и выражают уверенность в необходимости смены руководства региона.