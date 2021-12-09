Лос-Анджелес, США, , 11:21 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своём эмоциональном состоянии во время съёмок спецэпизода «Друзья: Воссоединение». Интервью артистки опубликовало 8 декабря издание The Hollywood Reporter.

Дженнифер Энистон Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США

По словам Энистон, она была «эмоционально уязвима» во время съёмок, поэтому ей приходилось несколько раз уходить с площадки, чтобы прийти в чувства.

Энистон говорит, что воссозданные декорации сериала «Друзья» «застали её врасплох», из-за чего она начала вспоминать прошлое, в том числе не самые приятные моменты. Я подумала: «Привет, прошлое, помнишь меня? Помнишь, какой это отстой? Ты думала, что всё перед тобой, и жизнь будет просто великолепной, а потом ты пережила, возможно, самое трудное время в своей жизни?» Всё это было очень неприятно», — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» вышел на HBO Max 27 мая 2021 года. В съёмках приняли участие актёры, исполнившие главные роли в сериале.

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