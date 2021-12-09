Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своём эмоциональном состоянии во время съёмок спецэпизода «Друзья: Воссоединение». Интервью артистки опубликовало 8 декабря издание The Hollywood Reporter.

Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США Дженнифер Энистон

По словам Энистон, она была «эмоционально уязвима» во время съёмок, поэтому ей приходилось несколько раз уходить с площадки, чтобы прийти в чувства.

Энистон говорит, что воссозданные декорации сериала «Друзья» «застали её врасплох», из-за чего она начала вспоминать прошлое, в том числе не самые приятные моменты. Я подумала: «Привет, прошлое, помнишь меня? Помнишь, какой это отстой? Ты думала, что всё перед тобой, и жизнь будет просто великолепной, а потом ты пережила, возможно, самое трудное время в своей жизни?» Всё это было очень неприятно», — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» вышел на HBO Max 27 мая 2021 года. В съёмках приняли участие актёры, исполнившие главные роли в сериале.