Дженнифер Энистон несколько раз покидала съёмки спецэпизода «Друзей»
Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о своём эмоциональном состоянии во время съёмок спецэпизода «Друзья: Воссоединение». Интервью артистки опубликовало 8 декабря издание The Hollywood Reporter.
По словам Энистон, она была «эмоционально уязвима» во время съёмок, поэтому ей приходилось несколько раз уходить с площадки, чтобы прийти в чувства.
Энистон говорит, что воссозданные декорации сериала «Друзья» «застали её врасплох», из-за чего она начала вспоминать прошлое, в том числе не самые приятные моменты. Я подумала: «Привет, прошлое, помнишь меня? Помнишь, какой это отстой? Ты думала, что всё перед тобой, и жизнь будет просто великолепной, а потом ты пережила, возможно, самое трудное время в своей жизни?» Всё это было очень неприятно», — призналась актриса.
ИА REGNUM напоминает, что спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» вышел на HBO Max 27 мая 2021 года. В съёмках приняли участие актёры, исполнившие главные роли в сериале.