Москва, , 11:24 — REGNUM Попытки населения России заработать на фондовом рынке несет в себе ряд угроз. Об этом 9 декабря заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фондовый рынок Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Представитель банковской отрасли отметил, что ставки по депозитам в кредитных организациях России опускались слишком быстро, что вынудила население искать источник дохода на фондовом рынке.

«Клиенты уходят на фондовый рынок, который у нас недоразвит. Там очень много пирамидальных конструкций, чем реально фондовых предложений. В итоге получилась картина, что мы вернулись на высокую инфляцию и высокую ключевую ставку. Населению при соответствующем уровне платежеспособности некуда деваться, кроме как идти и заимствовать по высоким ставкам», — сказал Тосунян.

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