9 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 12:57 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что он выражает обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО, которое приведёт к размещению соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего Российской Федерации оружия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

В НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Всё верно Путин говорит. От бандеровцев чего угодно можно ожидать. Зеленского там никто не слушает, чмырят его все кому не лень. Нападать мы, конечно, не будем, но Донбасс будем защищать, сейчас там живут граждане России», — отмечает Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украине НАТО не видать, потому что это та самая «красная линия», которую установило российское руководство в диалоге с Америкой.

«Украина намеков не понимает. Россия не даст разрешения вступить ей в НАТО. Ничего у киевского режима не выйдет. И чем раньше он это осознает, тем быстрее на Украине начнёт жизнь налаживаться», — поделился своим мнением Евгений П.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

Часть комментаторов полагает, что все страны могут вступить в НАТО, потому что это их законное право как суверенных государств.

«Любое постсоветское государство, даже Белоруссия, в обозримом будущем вправе вступать в Североатлантический альянс. Россия им не может ничего диктовать и объявлять себя гегемоном», — написал Евгений С.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина не имеет права стать частью Североатлантического альянса, потому что имеет территориальные конфликты с Донецкой и Луганской Народными Республиками и даже претендует на силовой захват Крыма.

«Украина не может быть в НАТО в силу то, что имеет военный конфликт. Всё просто. Остальное — профанация и сказки для украинского населения, как и вступление в Европейский союз. Почему-то на Украине уже никто не требует евроинтегрироваться, хотя ради этого государство своё уничтожили», — указывает Артём С.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Украины нет никакой необходимости вступать в НАТО, потому что никто не собирается её захватывать из-за её крайне тяжёлого экономического положения.

«Кому нужна Украина с её заоблачными долгами? Ни НАТО, ни нам. Все создают видимость разборок, чтобы Украине не было печально от собственного унижения. Растащат украинскую землю по клочкам, когда совсем та станет банкротом, долго в долг не проживут», — считает Марина П.

Нашлись и те, кто напомнили, что история с агрессией Грузии в Южной Осетии наглядно показала, как амбиции по вступлению в НАТО могут привести к масштабному кровопролитию.

Вооружённый конфликт в Южной Осетии. 2008 Andrei nacu

«В 2008 году грузины тоже хотели вступить, а когда поняли, что не вырисовывается членство из-за территориальных конфликтов, решили напасть на Южную Осетию. Смотрю, украинцы тоже раздулись, в НАТО собрались. Ждём большой крови», — пишет Валентин А.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции о том, что выражает обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО, которое приведёт к размещению соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего Российской Федерации оружия.