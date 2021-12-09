Скопье, , 11:23 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 8 декабря сообщили о том, что граждане могут звонить в торговую инспекцию по номеру 191, если будут повышены цены на некоторые категории товаров.

Цены Rotfront.su

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, c 6 декабря цены на хлеб, сахар, муку, подсолнечное масло, свежее молоко жирностью 2,8%, 3,2% и 3,5%, мясо и сыр замораживаются на том уровне, который был отмечен 1 декабря.

В правительстве страны сообщили также о планах заморозить цены на яйца, рис и макароны.

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