Скопье, 9 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 8 декабря сообщили о том, что граждане могут звонить в торговую инспекцию по номеру 191, если будут повышены цены на некоторые категории товаров.

Rotfront.su Цены

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, c 6 декабря цены на хлеб, сахар, муку, подсолнечное масло, свежее молоко жирностью 2,8%, 3,2% и 3,5%, мясо и сыр замораживаются на том уровне, который был отмечен 1 декабря.

В правительстве страны сообщили также о планах заморозить цены на яйца, рис и макароны.