Ташкент, , 11:19 — REGNUM АКБ «Tenge Bank» и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали 9 декабря соглашение о сотрудничестве, документ подписан в рамках делового визита делегации ЕАБР в Ташкент. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Tenge Bank.

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«Соглашение подписано с целью реализации сделок в рамках казначейской деятельности и сотрудничества на финансовом рынке республики Узбекистан», — отметили в пресс-службе.

В соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество по казначейским операциям, корреспондентским отношениям. Также соглашение предусматривает оказание содействия ЕАБР в участии в организованных торгах на Узбекской республиканской валютной бирже.

«Мы очень рады началу сотрудничества с ЕАБР. Соглашение охватывает достаточно широкий спектр взаимодействия между нашими сторонами — это и взаимное размещение межбанковских депозитов, проведение форексных сделок, открытие корреспондентских счетов, установление взаимных кредитных линий и другое», — приводит пресс-служба слова председателя правления Tenge Bank Талгата Аюпова.

В свою очередь, заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев отметил, что «подписанное сегодня соглашение направлено на укрепление долгосрочных партнерских отношений между ЕАБР и группой Halyk».

«Мы рады видеть в лице Tenge Bank нашего первого партнера в республике Узбекистан по межбанковским операциям. Подписание договора об общих условиях проведения межбанковских операций дает нам возможность совершить первые казначейские сделки уже в текущем году», — отметил представитель ЕАБР.

Tenge Bank является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана».

ЕАБР — региональный банк развития, учреждённый Российской Федерацией и Казахстаном в 2006 году.