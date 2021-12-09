Южно-Сахалинск, , 11:18 — REGNUM Стоимость лечения от COVID-19 одного среднетяжелого пациента составляет от 150 до 250 тыс. рублей, а крайне тяжёлых пациентов — до полумиллиона рублей и выше. Об этом выступая перед депутатами Областной думы Сахалина 9 декабря при рассмотрении федерального пакета законопроектов о введении в РФ QR-кодов заявил главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

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«Ситуация на сегодняшний день достаточно серьезная с распространением новой коронавирусной инфекции. Спасают нас те темпы вакцинации, которые есть сегодня в Сахалинской области. Вместе с тем, тяжелые больные поступают в наш госпиталь каждый день. И здесь, наверное, не только экономическая составляющая: лечение одного среднетяжелого пациента составляет от 150 до 250 тысяч рублей, а крайне тяжелых пациентов — до полумиллиона и выше. Но и безопасность наших близких и родных, и тех людей, которые окружают нас на работе. Поэтому я прошу поддержать законопроект о введении электронных сертификатов», — сказал Шарыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании, на котором депутаты рассматривали 9 декабря пакет федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, председатель Областной думы Сахалина Андрей Хапочкин заявил, что вход в здание регионального парламента будет осуществляться по QR-кодам, написало ИА Сах.ком.