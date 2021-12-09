Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Движение на горной дороге в крае Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии в муниципалитете Местия, которую завалило обломками скалы, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии.

Последствия камнепада Sven Dirks

По данным ведомства, движение восстановлено полностью. Для этого пришлось проводить взрывные работы, так на дорогу упал большой обломок скалы.

Для расчистки дороги также понадобилась тяжелая строительная техника. На место прибыли геологи, которые следили за возможными рисками.

Напомним, обрушение горной породы на дорогу возле Местии произошло 6 декабря. В первый день получилось восстановить движение на ней частично, по одной стороне.

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