Кемерово, 9 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Торги по продаже имущества обанкроченного акционерного общества «Шахта «Алексиевская» (Кемеровская область) снова не состоялись. К очередному тендеру имущественный комплекс угледобывающего актива подешевел до 0,59 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Knews.kg Уголь

Если в 2019 году лот пытались реализовать за 3,4 млрд рублей, то на декабрьских торгах 2021 года за имущество просили уже 591,6 млн рублей при минимальной цене реализации около 237 млн рублей. Но даже за эту цену на актив не нашлось покупателя.

«В связи с тем, что в соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 76 230-ОТПП/1 от 8 декабря 2021 года на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися», — отметил конкурсный управляющий.

Напомним, в состав лота входят здания, земельные участки, автомобили, оборудование, а также весь инвентарь, мебель и многое другое. Часть активов находится в залоге у ООО «Углетранс».

Как сообщало ИА REGNUM, шахту обанкротили в 2017 году. Долги предприятия уже к этому времени превышали 29,5 млрд рублей. Ранее у АО также были проблемы с выплатой зарплаты.