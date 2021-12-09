Москва, 9 декабря 2021, 11:14 — REGNUM Девять тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) вели прокладку тоннелей между станциями «Мнёвники» и «Каховская». Об этом 9 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
Участок из десяти новых станций открыли на днях на Большой кольцевой линии метро Москвы.
Бочкарёв рассказал, что работы под землёй «вели девять тоннелепроходческих щитов разного диаметра». В том числе использовались десятиметровые щиты-гиганты для строительства двухпутных тоннелей — «Надежда» и «Лилия».