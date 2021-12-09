Москва, 9 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Девять тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) вели прокладку тоннелей между станциями «Мнёвники» и «Каховская». Об этом 9 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Mos.ru Тоннелепроходческий щит

Участок из десяти новых станций открыли на днях на Большой кольцевой линии метро Москвы.

Бочкарёв рассказал, что работы под землёй «вели девять тоннелепроходческих щитов разного диаметра». В том числе использовались десятиметровые щиты-гиганты для строительства двухпутных тоннелей — «Надежда» и «Лилия».