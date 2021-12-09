Москва, , 11:15 — REGNUM Попытки Центрального банка (ЦБ) России сдержать развитие ипотечного рынка являются неоправданным шагом. Об этом 9 декабря заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека

По словам специалиста, ипотека является важным сегментом рынка, которые стимулирует развитие не только строительства, но и ряда других отраслей экономики. При этом уровень просроченной задолженности по этому виду займов остается на низком уровне в России.

«С начала ипотечного бума в 2020 году просрочка всего на уровне 0,9% в 2020 году была, а в этом году она и того ниже — 0,6%. Мы видим, что этот сегмент рынка развивается, в то же время регуляторы высказывают опасения, что слишком бурно развивается и его надо затормозить. Здесь я не согласен. Я считаю, что кредитование нужно стимулировать», — сказал Тосунян.

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