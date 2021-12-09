Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО бывшего председателя городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу, а также одного из предполагаемых киллеров, расстрелявших двух человек в августе 1993 года. Об этом 9 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Как полагает следствие, в августе 1993 года тогда еще 24-летний Кулибаба решил расправиться с двумя знакомыми, к которым у него были личные неприязненные отношения. В качестве исполнителей он нанял ранее знакомых ему Карпинского и Аристова. Он передал им два автомата АК-74-У, а также в качестве пособника, водителя Мотыля.

Во дворе дома 16 по улице Фрунзе Аристов произвел не менее десяти выстрелов в одну из жертв, а Карпинский — не менее 16 выстрелов в другую. «Вину Кулибаба не признал», — отметили в ОПС. Адвокаты добавили, что доказательств причастности Кулибабы к убийству якобы нет.

«Нет же надписи на асфальте кровью «Меня убил Кулибаба», — заявила сторона защиты и попросила вообще не избирать меру, а позже просили домашний арест, залог в 1 500 000 рублей или запрет определенных действий.

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