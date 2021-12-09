Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из всего числа фитнес-клубов 75% компаний не смогли договориться о снижении стоимости арендной платы в связи с трудностями, испытываемыми этой отраслью из-за ограничений. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) 8 декабря сообщила РБК, как обстоят финансовые дела этих компаний.

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Оказалось, что у фитнес-клубов Санкт-Петербурга больше сложностей в отношении арендной платы, чем в целом по стране. В России не могут добиться скидок на аренду 60% организаций в фитнес-сфере. Только каждый четвертый фитнес-клуб в Петербурге смог получить удобные условия от арендодателей на время закрытия.

При этом стоит отметить, что арендодатели по-разному оказывали содействие работе фитнес-клубов. Часть организаций получила скидку только на время локдауна, другие же получили полное освобождение от уплаты аренды на этот период. Более удачливые фитнес-клубы получили скидку или каникулы на время действия ограничительных мер в виде QR-кодов и других.

Сфера фитнес-клубов значительно пострадала во время эпидемической ситуации в стране. Компании теряли прибыли на фоне локдаунов, а теперь на их финансовое развитие влияет и введение обязательных QR-кодов. Владельцы фитнес-клубов отмечали, что из-за этого снижается поток новых клиентов, а прежние посетители просят вернуть деньги за ранее приобретенные абонементы.