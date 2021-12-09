Нью-Дели, 9 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Черный ящик вертолета Ми-17В, который накануне разбился в индийском штате Тамилнад и в результате чего погиб первый в истории Индии начальник Штаба обороны ВС генерал Бипин Рават, обнаружили индийские военные. Об этом 9 декабря сообщает газета The Times of India.

Filip Vidinovski Вертолёт Ми-17

Отмечается, что на месте крушения винтокрылой машины нашли регистраторы полетных данных и диктофон из кабины Ми-17В5 и добавляется, что расшифровка самописцев позволит понять причину произошедшего.

При этом, согласно предварительным данным, причиной крушения вертолета стали сложные метеорологические условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря начальник штаба обороны Вооружённых сил Индии генерал Бипин Рават погиб при крушении вертолёта.