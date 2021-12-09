Волгоград, 9 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Проведение новогодних корпоративов попало под запрет в Волгоградской области. О решении стало известно 8 декабря по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области

Новогодний корпоратив

«Следует обратить внимание на недопустимость проведения корпоративных новогодних мероприятий. Все мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе, в парках, скверах, на катках, избегать массового скопления людей», — цитирует главного санитарного врача Волгоградской области Ольгу Зубареву «Волгоград онлайн».

При этом на совещании было заявлено о стабилизации ситуации с коронавирусом, хотя ежесуточное число заболевших остаётся высоким — около 400 человек.