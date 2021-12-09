Москва, , 11:08 — REGNUM В наступающем 2022 году жители России больше всего ожидают от работы повышения зарплаты (55%), стабильность (33%) и адекватное руководство 27%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

За работой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Карьерный рост на работе в новом году важен для 26%, креативные и интересные задачи — для 19%. Хотели бы улучшения условий труда 16% работников, изменения системы мотивации — 15%, признания своих заслуг — 9%, снижения нагрузки — 6%.

Планируют в 2022 году улучшить взаимоотношения в коллективе 4%. Не ждут никаких изменений на работе в будущем году 8%. Мужчины чаще женщин ожидают карьерного роста: 27% против 25%. Для женщин важнее адекватное руководство — 32% против 23%.

Опрос проведен 9 ноября — 7 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, самое главное, что ждали жители России от работы в 2021 году, — повышения зарплаты (59%).

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