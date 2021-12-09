Афины , 9 декабря 2021, 11:08 — REGNUM Переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и российского лидера Владимира Путина прошли плодотворно. Об этом сообщили в пресс-службе греческого премьер-министра.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Мицотакиса состоялись 8 декабря в Сочи. Журналисты после этой встречи задавали российскому президенту вопросы не только о сегодняшних переговорах, но и о вчерашнем российско-американском саммите.
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