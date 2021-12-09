Афины , , 11:08 — REGNUM Переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и российского лидера Владимира Путина прошли плодотворно. Об этом сообщили в пресс-службе греческого премьер-министра.

Греция

«Лидеры двух стран плодотворно обсудили будущее и перспективы двусторонних отношений. В ходе встречи были подтверждены тесные исторические связи двух стран и двух народов, подчеркнута важность успешной совместной инициативы «Год истории Греции — Россия 2021», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Мицотакиса состоялись 8 декабря в Сочи. Журналисты после этой встречи задавали российскому президенту вопросы не только о сегодняшних переговорах, но и о вчерашнем российско-американском саммите.

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