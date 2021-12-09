Украина, 17 августа, 2011, 19:54 — ИА Регнум. Стадион во Львове, на котором пройдут матчи Евро-2012, построен на 78 процентов, а административно-бытовой корпус арены готов на 89 процентов, сообщает "Информационный центр Украина-2012". Сейчас на объекте продолжаются внутри-отделочные работы, строители прокладывают инженерные системы, устанавливают оборудование. Готовность футбольного поля составляет 61 процент, на нем уже полностью выполнены земляные работы, устроили дренаж и сейчас устраивают подогрев, а газон планируют постелить в конце августа.

Наряду с этим, активно продолжаются работы по благоустройству территории вокруг стадиона. Строительная команда уже на 92 процента устроила пожарные резервуары и завершает строительство пожарно-декоративных водоемов. По состоянию на август 2011 года на объекте работает 1140 человек и привлечено 86 единиц техники.

Напомним, что финальная часть Евро-2012 в Польше и на Украине возьмет старт 8 июня и завершится 1 июля. По три групповых матча пройдут в Харькове, Львове и Донецке. Последний также проведет у себя четвертьфинальную и полуфинальную встречу чемпионата. Первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а финальная игра состоится 1 июля в столице Украины. Кроме того, по 3 групповых поединка пройдут в Познани, Вроцлаве и Гданьске. Последний примет также один из четвертьфиналов.