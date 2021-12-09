Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Российский арбитр Павел Кукуян назначен главным арбитром на матч 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу «Ростов» — «Урал». Ассистенты судьи — Владислав Назаров и Наиль Сейфетдинов. Об этом 9 декабря сообщили на официальном сайте РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 11 декабря. Игра начнётся с минуты молчания в память о бывшем наставнике жёлто-синих Игоре Гамуле.

На данный момент «Ростов» с 18-ю очками расположился на 12-й позиции в таблице РПЛ, «Урал» с 16-ю очками — на две строчки ниже.