София, , 11:06 — REGNUM Представители крупнейших политических структур Болгарии, победивших на парламентских выборах в стране 14 ноября, собрались в Софии для подписания окончательного варианта соглашения по созданию коалиционного правительства страны. Об этом 9 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в мероприятии принимают участие делегаты партий «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария».

Как ожидается, в течение ближайших нескольких часов стороны договорятся о распределении полномочий основных министерств и ведомств страны. Повестка дня встречи не уточняется.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении подписать указ о формировании болгарского правительства до конца нынешней недели. Ранее в местных СМИ появилась информации о расширении состава и полномочий нового Кабмина.