Чебоксары, 9 декабря 2021, 11:06 — REGNUM В Чувашии расширяется перечень микрорайонов, где могут приступить к реновации застроенных территорий. Под эти критерии попадут микрорайоны с многоквартирными домами 1950 — 1980 годов постройки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления поддержан на заседании регионального правительства.
Речь идёт о застроенных территориях, в отношении которых возможно принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки. В действующем постановлении под указанные критерии попадают аварийные и ветхие многоквартирные дома.
Минстрой Чувашии предложил скорректировать критерии, которым должны соответствовать дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
По его словам, для формирования «комфортной среды и обеспечения комплексности обновления жилых микрорайонов» проектом постановления критерии дополняются многоквартирными домами, построенными до 1980 года включительно в период индустриального домостроения по типовым проектам.