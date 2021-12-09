Чебоксары, 9 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии расширяется перечень микрорайонов, где могут приступить к реновации застроенных территорий. Под эти критерии попадут микрорайоны с многоквартирными домами 1950 — 1980 годов постройки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления поддержан на заседании регионального правительства.

Cap.ru В микрорайоне Кувшинка

Речь идёт о застроенных территориях, в отношении которых возможно принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки. В действующем постановлении под указанные критерии попадают аварийные и ветхие многоквартирные дома.

Минстрой Чувашии предложил скорректировать критерии, которым должны соответствовать дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

«Большую часть жилищного фонда городов республики представляют многоквартирные дома, построенные в период 1950 — 1980 годах по проектам типовых серий и расчётный срок эксплуатации которых составлял 50 лет. Износ таких домов составляет от 30% до 65%. Если своевременно не приступить к реновации таких микрорайонов, то к 2030 году более 5 млн кв. метров жилья потребует реконструкции или дорогостоящего капитального ремонта с заменой основных конструктивных элементов», — пояснил исполняющий обязанности министра строительства Чувашии Владимир Максимов.

По его словам, для формирования «комфортной среды и обеспечения комплексности обновления жилых микрорайонов» проектом постановления критерии дополняются многоквартирными домами, построенными до 1980 года включительно в период индустриального домостроения по типовым проектам.